Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко рассказал, что система грантов в Украине работает неэффективно, и объяснил, как ее нужно демократизировать, чтобы преодолеть застой.

Об этом он рассказал на первом дне Всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

Как отмечает эксперт, он занимался развитием украинского гражданского общества в годы независимости и строил действительно украинский мир. Сегодня же, подчеркивает общественный деятель, он выступает против ортодоксальных, либеральных и коррупционных грантоедов.

В частности, он говорит о ВНО, разработкой которого тоже занимался. По словам эксперта, соответствующие люди создали эту систему и нашли компромисс как антикоррупционного тренда, но возникают новые проблемы и они не решаются.

«Сейчас, чтобы вы понимали, у нас количество мест в университетах в несколько сот раз больше, чем количество абитуриентов. У нас конкурс только на так называемые конъюнктурные специальности. Нет смысла 480 миллионов тратить на чиновников министерства, чтобы они придумали для агрономов тест, потому что на агрономов не хотят идти. То есть я за абсолютно цивилизованную систему грантов и за то, чтобы разбить монополию», - объясняет Николай Томенко.

По словам эксперта, люди, которые когда-то ему как депутату писали регламент, пишут его и сейчас, люди, занимающиеся образованием, говорят сегодня то же, что и 30 лет назад, но мир меняется. Поэтому констатирует общественный деятель, он выступает за демократизацию системы грантов, а не коррупционный застой, который мы получили.

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