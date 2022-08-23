Украинский политический деятель Ростислав Карандеев рассказал, что сегодня украинское культурное пространство максимально отграничивается от российского и ценным становится именно то, что поддерживает нашу идентичность.

Об этом он рассказал на первом дне Всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Сознательно мы понимаем и большинство творческих коллективов, большинство художников приняли решение отграничиться от российского культурного наследия, не говоря уже о советском, это понятно», – отмечает Ростислав Карандеев.

В частности, добавляет он, это особенно ярко прослеживается на уровне кинематографа, он вспоминает о моратории на российские фильмы, снятые после 1991 года. Тем не менее, констатирует политик, проблему с отличием, где украинское, а где российское, решить не так-то просто. Например, говорит он, на вопрос даже относительно Петра Чайковского сегодня до сих пор нет ответа, а чтобы перебить культурные пропагандистские инвестиции россии на мировой арене, которые она делает сегодня и делала на протяжении многих лет, нужны значительные средства и большая научная работа.

«Мы раньше, может, не задумывались над тем, какие действительно ценности важны для того, чтобы их придерживаться. Мы шли на компромиссы, мы искали разные варианты. И сейчас только те ценности, которые поддерживают украинскую идентичность, наше отличие от врага, важны, потому что они позволят нам сохранить себя», - объясняет Ростислав Карандеев.

По его словам, принимать эти решения сегодня очень сложно, потому что большая часть общества воспитана не столько на интернационализме, сколько на глобализме, и этот воспитательный процесс продолжается до сих пор.

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