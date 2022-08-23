Браконьеры совершили незаконный лов рыбы, а именно: леща, судака, сплетни, плоскирки, карася, щуки, толстолобая, линь, сазана, красноперки, окуня, сома.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Так, в конце июля 2022 года, специалисты Государственной экологической инспекции Центрального округа совместно с органами прокуратуры зафиксировали факт незаконного добывания водных живых биоресурсов на Полтавщине в акватории Каменского водохранилища, в пределах природно-заповедного фонда Регионального ландшафтного пакта «Нижневорск». Сумма ущерба окружающей среде государству составила более 35 млн. гривен.

Установлено, что предприятие осуществило незаконный лов рыбы, а именно: леща, судака, сплетни, плоскирки, карася, щуки, толстолоба, линя, сазана, красноперки, окуня, сома и нанес миллионный ущерб государству.

Материалы дела направлены в правоохранительные органы.