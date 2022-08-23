Об этом она рассказала на канале «Садок вишневый».

«Относительно Суркова и его концептов, каждое его слово, если уж мы беремся говорить о Суркове, его наследии в виде тех же идеологических рамок по поводу путина и путинизма, глубинного государства, требует внимательного препарирования, и по каждому его слову мы должны задавать вопрос: «А что это значит?» Потому что, если мы будем задавать такой вопрос буквально по каждому слову, мы очень наглядно увидим, что это пустота, что за этим набором слов ничего нет», - сообщила Мария Кучеренко.

Аналитик подчеркнула, что Сурков сам не до конца понимает, чего он хочет, помимо того, чтобы произвести впечатление на публику, которая все это будет читать и говорить: «О боже, это же Сурков, он такой идеолог». Хоть он и создал себе образ идеолога, но на самом деле Сурков им не является. Мы имеем дело с образом, который не имеет реальные механизмы реализации этого образа. Соответственно, функциональные структуры рф, которые приводятся в действие идеологией, идеологию имеют, но не понимают, что делать. И это объясняет поведение армии россии, которая вошла в Украину и не знала, что делать дальше, скатившись к банальному грабежу с насилием.

«Он не был заинтересован в результате, ему просто нравилось любоваться собой в костюме на переговорах с важными делегатами с Европы, ему нравилось писать бесконечные колонки, давать интервью, ему нравилось быть уговариваемым, ему нравилось, чтобы его просили делать что-то, но делать что-то при этом он был совершенно не намерен и не способен», - отметила Мария Кучеренко.

Как писала ранее Politeka, Ефросинина показала украинцам цвета единства, силы и свободы: «Окутали весь мир».

Также Politeka сообщала, что общество в россии уже начинает шататься: Данилов анонсировал, какая судьба ждет рф в ближайшие годы.





