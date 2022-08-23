Политтехнолог Станислав Белковский рассказал, что сегодня путин рассчитывает на успех своего энергетического и продовольственного шантажа и совсем забыл о фронте.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«владимир путин сейчас не находится в состоянии невротизации. Какие-то роковые решения, особенно военного свойства, он принимает, когда невротизирован предельно, когда он считает, что назревает катастрофа», - отмечает Станислав Белковский.

Попутно он вспоминает конец февраля 2014 года, когда Янукович сбежал из Украины и путин считал, что новая власть безусловно расторгнет договор о базировании Черноморского флота и откроет Крым для НАТО. По словам эксперта, путин действительно искренне так считал и считает, это не просто маска, а если и она, то давно приросшая к лицу.

«Но сейчас путин относительно спокойно оптимистичен, поскольку в его понимании его энергетический продовольственный шантаж евроатлантического мира работает достаточно эффективно», - объясняет Станислав Белковский.

Кроме этого, добавляет политтехнолог, путин считает, что из-за страха перед ценами на энергоносители и экономического кризиса Европа и США решат как-то воздействовать на Украину и подтолкнуть ее пойти на путинские условия. В этом плане, отмечает гость программы, путин даже не смотрит на ситуацию на фронте.

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