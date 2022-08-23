Об этом он рассказал во время первого дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Я считаю, что любое правительство, которое будет создано в Украине, сейчас будет легитимным с точки зрения российской федерации, потому что просто нет ни одной персоны, ни одного человека внутри россии, который имел бы такую ​​легитимность. Я был последним депутатом Госдумы, при котором был собран состав парламента, признанный международным обществом как легитимный парламент российской федерации. Все последние выборы не были таковыми», - сообщил Илья Пономарев.

Как отметил экс-депутат Госдумы, мир не признавал легитимными ни последние выборы президента рф, ни парламентские выборы, потому что там участвовали избиратели из Крыма и из-за того, какой была сама процедура выборов. Илья Пономарев заявил, что конституция россии была исправлена ​​также незаконным способом, только подтверждающим, что сейчас не существует легитимного правительства российской федерации вообще. Именно Украина должна изменить эти процессы внутри россии после окончания войны и повлиять на формирование нового правительства.

«Украина должна думать о своих собственных интересах, она должна думать о будущем, о том, какой должна быть российская федерация после окончания войны. Я на 100% поддерживаю идею, что все народы, входящие сейчас в состав российской федерации, имеют право определить свое будущее самостоятельно. И если они хотят отделиться, то у них должна быть такая возможность», - подчеркнул Илья Пономарев.

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