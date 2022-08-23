Об этом он рассказал во время первого дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.
«Я считаю, что любое правительство, которое будет создано в Украине, сейчас будет легитимным с точки зрения российской федерации, потому что просто нет ни одной персоны, ни одного человека внутри россии, который имел бы такую легитимность. Я был последним депутатом Госдумы, при котором был собран состав парламента, признанный международным обществом как легитимный парламент российской федерации. Все последние выборы не были таковыми», - сообщил Илья Пономарев.
Как отметил экс-депутат Госдумы, мир не признавал легитимными ни последние выборы президента рф, ни парламентские выборы, потому что там участвовали избиратели из Крыма и из-за того, какой была сама процедура выборов. Илья Пономарев заявил, что конституция россии была исправлена также незаконным способом, только подтверждающим, что сейчас не существует легитимного правительства российской федерации вообще. Именно Украина должна изменить эти процессы внутри россии после окончания войны и повлиять на формирование нового правительства.
«Украина должна думать о своих собственных интересах, она должна думать о будущем, о том, какой должна быть российская федерация после окончания войны. Я на 100% поддерживаю идею, что все народы, входящие сейчас в состав российской федерации, имеют право определить свое будущее самостоятельно. И если они хотят отделиться, то у них должна быть такая возможность», - подчеркнул Илья Пономарев.
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