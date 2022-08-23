Об этом он рассказал во время первого дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Естественно, Соединенные Штаты не прекратят нам полностью поставлять помощь. Вопрос в ее количестве, необходимой для военной помощи. Я указывал, что ее, к сожалению, недостаточно, и даже ленд-лиз не запущен. Поэтому первый фактор – это Тайвань. Естественно, тогда помощь нам сократится, это намного большие ресурсы необходимы будут для помощи Тайваню и внимание переключится», - рассказал Максим Яли.

По словам эксперта, второй фактор также касается Тайваня. Если такой сценарий с Тайванем произойдет, то США будут всеми силами пытаться нейтрализовать россию и договориться, в том числе и за счет Украины, чтобы полностью не лечь под Китай. Максим Яли подчеркнул, что США не заинтересованы в рф и поэтому они еще не приняли решение о разрушении россии, они этого боятся.

«Они не добили ее в 1991 году, и тем более сейчас они этого боятся. Там кризис элит огромный в США. 24 февраля что-то пошло не так. Нас де-факто уже слили, и только воля украинского народа, решимость руководства помешала этим планам. Ну я не думаю, что они еще полностью от них отказались», - отметил эксперт.

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