Экономист Алексей Кущ рассказал, что сегодня украинское правительство неправильно рассматривает налоги как первичные, и заявив, что нельзя экономить на развитии государства.

Об этом он рассказал в блоге Павла Себастьяновича.

«Когда экономят на чиновниках - это хорошо, когда экономят на экономическом развитии – это плохо», - подчеркивает Алексей Кущ.

В частности, отмечает он, у нас считается, что налоги – это первично и нужно жить по средствам. Попутно экономист вспоминает известную фразу, что нужно тратить столько, сколько зарабатываешь. К тому же, добавляет он, аналогия с частным семейным бюджетом на уровне государства не работает. То есть, объясняет эксперт, на уровне частного бюджета эта аналогия правильная, в семье нет возможности печатать деньги.

Ключевой же ошибкой украинского правительства гость программы называет именно тот факт, что налоги первичны. Тем не менее, констатирует он, весь мир уже так давно не считает, они вторичны, а первичные – это кредитование, инвестиции, государственный расход, то есть то, что создает новый день.

«Те люди, которые управляют бюджетом, которые разрабатывают модели бюджета, между ними и современными системами, как это происходит в других странах, лежит колоссальная пропасть. Наши чиновники ментально находятся даже не в 20 веке, мне кажется, где-то в 19 или даже еще дальше», - утверждает Алексей Кущ.

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