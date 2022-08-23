Карпатский национальный природный парк может возглавить кандидат, подозрвеваемый в торговле незаконным лесом и табачными изделиями. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов пытается назначить нового директора парка без конкурса, сообщает Апостроф.

В предыдущие годы Минсреды безрезультатно проводило конкурсы на должность директора, однако во время военного положения руководителя учреждения можно назначить напрямую, объяснили журналисты.

«Минсреды предлагает крайне противоречивых кандидатов. Первым из них стал Сергей Кузько, несколько раз подававшийся на конкурс. Однако его каждый раз не допускали к участию в связи с «отсутствием стажа работы на руководящих должностях». Благодаря огласке со стороны коллектива КНПП областные власти не стали принимать назначения Кузько, но вскоре Минсреды нашло еще худшего кандидата – Степана Гошовского, коррумпированного эксинспектора государственной экоинспекции», - рассказали они.

СМИ отмечает, что Гошовский с 2013 года постоянно находится в поле зрения правоохранителей, в частности, из-за торговли краденым лесом. Незаконная обработка лесодревесины происходила на пилораме близ села Тисов, неофициально принадлежавшей Гошовскому. Брикеты и дрова люди Гошовского перевозили в Закарпатскую область, а в дальнейшем – за границу.

«Помимо преступлений в лесной отрасли Гошовский причастен также к обращению незаконной табачной продукции. Он был частью группировки, которая производила контрафактные сигареты с поддельными акцизными марками. Гошовский лично отвечал за расфасовку и перевозку незаконно изготовленной табачной продукции. По его схеме табачные изделия прятали среди брикетов в специально оборудованных автомобилях, что позволяло контрабандным путем доставлять поддельные сигареты на европейский рынок», - говорится в материале.

По данным журналистов, сейчас Гошовский работает в Болеховском лесхозе, где также контролирует незаконную вырубку деревьев.

По мнению политического эксперта Алексея Голобуцкого, за постоянными попытками сменить руководство парка стоят представители так называемой группы «Приват», которые запланировали отчуждение около 200 га заповедных земель под нужды курорта «Буковель».

«Новый директор поможет расширить курорт «Буковель» за счет заповедных территорий», - констатирует эксперт.





