Геополитик Юрий Буздуган сообщил, что сейчас Украина не может выйти на уровень индустриализации и создать собственные корпорации из-за войны.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«С войны, с геополитической точки зрения, мы должны выйти не только, защитив Украину, территорию, защитив наши нефтегазовые интересы и интересы торговли зерном. Мы должны начать индустриализацию с процессом создания украинских корпораций, которые будут встроены в мировую корпоративную систему. Вот геополитические задачи, которые Украина должна решать», – подчеркнул Юрий Буздуган.

По словам геополитика, сейчас нам очень необходима украинская корпорация, которая будет выпускать высокотехнологичную продукцию, чтобы мы не были зависимы во время войны от помощи западных партнеров, а имели возможность производить собственное оружие. Однако, как отметил Юрий Буздуган, сейчас мы не можем построить свою геополитическую проектность и выйти на уровень индустриализации.

«Причины две, и первая на поверхности лежит – это война. Ну как строить корпорации, строить заводы, когда прилетит российский "Калибр" и попадет в этот завод. Но эта причина всего полгода существует, есть более глубинная, более фундаментальная вещь. Люди пошли за окольными путями, за неолибералами, которые говорили, что главное – это прибыль. Давайте возьмем завод, разрежем его на металлолом, продадим станки и получим прибыль. И вот мы шли по этому пути. Но прибыль была экономической целью в 16 веке», - сообщил Юрий Буздуган.

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