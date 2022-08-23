Политический философ Святослав Вышинский объяснил, что такое свобода, принадлежит ли она человеку и почему он всегда пытается ее заполучить.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

По словам гостя программы, свобода – это состояние необусловленности, когда нет какого-то внешнего субъекта нашего внутреннего целеполагания. То есть, подчеркивает он, субъект является свободен от любых внешних факторов и при этом способен проявлять свою волю, будучи ничем не обусловлен.

«Если мы присмотримся к этой абстракции, мы поймем, что абсолютно свободным субъектом может являться один единственный субъект, которого мы можем определить как Бог, как мировой дух, как некоторая первопричина бытия. И двух абсолютно свободных субъектов существовать не может, потому что они логически таким образом должны ограничивать свободу друг друга», - рассуждает Святослав Вышинский.

По мнению философа, в некотором роде можно говорить о том, что человек наследует Бога, для человеческого сознания свобода является не просто абсолютной ценностью, но и абсолютным предусловием человеческого существования. К тому же, добавляет он, человек – это существо мыслящее, мышление предполагает свободу мысли и способность постигать всю полноту знаний, чтобы обрести максимальную свободу.

«Почему знание является высшим определением свободы? Потому что всякий субъект, который обладает полнотой знаний, зависит от субъекта, который этой полнотой обладает. Если мы не знаем мотивации полноты знаний других субъектов, таким образом мы являемся их подручными инструментами», - объясняет Святослав Вышинский.

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