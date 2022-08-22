Об это он рассказал на своем канале.

«Переходим к центральной части Украины и к западной Украине. Здесь такой совет: вы должны все подумать о том, что вы будете делать, если вдруг российская ракета попадет в ТЭЦ, и у вас не будет централизованного отопления. Единственный способ подать тепло – это будет электроэнергия. Первое, что должны сделать все люди в своих домах, — это проверить сети. Кстати, Киев пошел по этому пути и дал команду управляющим компаниям проверить электросети, их состояние, их техническое состояние, щитки и все остальное в каждом доме», - сообщил Олег Попенко.

Эксперт отметил, что эти проверки следовало бы провести еще полгода назад, поскольку проверить такое количество домов быстро не получится. Если управляющие компании ничего не делают, то люди должны самостоятельно обратиться к ним или к электрикам, поскольку надо обязательно проверить, выдержит ли дополнительную нагрузку электропроводка в доме, если не будет центрального отопления.

«Это первый и главный совет. Что толку от утепления, если ваши электросети не выдержат и у вас просто сгорит дом. Вот для примера, в прошлом году осенью в отопительный сезон в Киеве были десятки пожаров. Горели не только квартиры, горели подъезды», - отметил Олег Попенко.

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