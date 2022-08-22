Народный депутат Александр Качура рассказал о переговорах с иностранными компаниями по постройке их заводов в Украине и сообщил, когда мы сможем выпускать байрактары.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам депутата, переговоры по производству вооружения на территории Украины идут не только по байрактарам, но и с другими производителями.

«Думаю, что как раз производство байрактаров – это работа мечты, будут такие тысячные очереди, как в россии в McDonald's, когда закрывали, у них просто другие ценности, там хотели последний раз съесть макфлури и чизбургер, у нас будет та же очередь, но людей, которые хотят так работать», – утверждает Александр Качура.

Как он отмечает, в следующем году строительство завода уже может завершиться. По мнению политика, украинские власти будут делать все необходимое для того, чтобы максимально этому способствовать, подвести коммуникации, обеспечить безопасность и документации. Он подчеркивает, что это касается всех производителей, которые придут в Украину из стран наших партнеров.

«россия заявила, что они будут уничтожать эти производства, будут демилитаризовать. Но вся их демилитаризация закончилась тем, что наша армия стала в 10 раз крепче, наша армия стала в разы вооруженнее. Если они будут дальше заниматься так называемой демилитаризацией, то у нас будет на 1, а 10 таких заводов по производству байракторов», – говорит Александр Качура.

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