Украинский политический деятель Ростислав Карандеев объяснил, какие вызовы в сфере украинской культуры сегодня поставила война и как государство должно на них ответить.

Об этом он рассказал на первом дне Всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

По словам политика, ценности, которые казались нам важными до начала полномасштабной российской агрессии, сегодня по меньшей мере нужно пересмотреть, уточнить или вовсе изменить. В общем же, говорит он, произошла поляризация оценок во всем, раньше мы допускали много серого, но сегодня все, к чему была определенная умеренность и либеральность, нуждаются в однозначности без переходных тонов.

«С одной стороны, это хорошо, поскольку это формализует и помогает более четко структурировать отношения в обществе и само отношение общества к происходящим вокруг событиям. С другой стороны, это не дает определенного люфта и мы можем здесь терять определенный человеческий капитал и терять определенные возможности, которые всегда существуют в случаях вариативности», - рассуждает Ростислав Карандеев.

В начале полномасштабного наступления войск рф, отмечает он, прежде всего украинцы почувствовали острое неприятие ко всему российскому, они решили отграничить всю свою национальную культуру от того, что связано с агрессором. Кроме этого, добавляет политик, другая категория людей считает, что не стоит так ограничиваться, поскольку часть того, что мы сейчас называем российским, на самом деле является по происхождению украинским. В то же время Украина сегодня, констатирует он, должна сохранить и отстоять свое.

«Это те вызовы, на которые нам нужно сегодня ответить. Казалось бы, очень легко, вон есть враг и тут есть Украина, а в культуре не так все просто», - подчеркивает Ростислав Карандеев.

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