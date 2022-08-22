Протоиерей Сергей Ющик сообщил, что таинство Соборования проводят каждый год в дни Великого поста или по необходимости.

Об этом он рассказал на канале «Православная Церковь».

«Таинство Соборования совершается по необходимости. Как говорит апостол Иаков: «Болен ли кто из вас». То есть, таинство Соборования не отличается какой-то регулярностью, оно выделяется именно необходимостью человека. Если человек болеет, если человек немощен, если человек прибегает уже не к помощи врача-терапевта или другого врача, а действительно прибегает к помощи истинного Врача-Христа Бога, тогда он и приступает к таинству Соборования», - рассказал Сергей Ющик.

Протоиерей отметил, что если говорить о современном богослужении или традиции богослужения, то уже укоренилось за последние несколько десятилетий практика, что в период Великого поста каждый человек имеет возможность, учитывая все наши современные видимые и невидимые немощи, может приступить к общенародным таинствам Соборования.

«Приходит большое количество людей к храму и получается, что мы приступаем к таинству Соборования раз в год, в дни Великого поста, или же по необходимости, которой является наша болезнь. Призываем пресвитеров церковных, чтобы они совершили над нами молитву. И молитва веры является залогом нашего исцеления, молитва веры спасет болящего», - сообщил Сергей Ющик.

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