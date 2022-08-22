В период с 12 по 18 августа 2022 территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 46 природоохранных мероприятий, составлено 119 протоколов об админправонарушениях. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму почти 10,7 млн гривен.
В государственный бюджет нарушители в течение недели уплатили ущерб в добровольном и принудительном порядке на сумму 469 тысяч гривен.
Наиболее резонансные нарушения зафиксированы:
- на территории Каменского водохранилища г. Днепр Полтавской области, где гражданин производил отлов водных живых ресурсов, запрещенными орудиями лова. Инспекцией Центрального округа произведен расчет ущерба государству на сумму 4,7 млн гривен. Материалы направлены в ГУНП в Полтавской области;
- на территории Широковской ТГ Запорожской области, где обнаружен незаконный снос (повреждение до степени прекращения роста) 42 деревьев, гражданами, без документов на специальное использование лесных (растительных) ресурсов в полезащитной лесополосе. Инспекцией Южного округа произведен расчет убытков на сумму более 588 тысяч гривен. Материалы направлены в ОП №6 Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области.
- на территории Кетрисановского сельского совета Кропивницкого района Кировоградской области, где обнаружена вырубка деревьев, неустановленными лицами. Государственные инспекторы провели расчет убытков на сумму 1,3 млн. гривен и направили материалы дела в СУ ГУНП в Кировоградской области.
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В частности, специалисты Госэкоинспекции Столичного округа произвели расчет убытков и предъявили претензию ООО «Фастовское хлебоприемное предприятие» на сумму более 2 млн. гривен за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без соответствующего разрешения.