В период с 12 по 18 августа 2022 территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 46 природоохранных мероприятий, составлено 119 протоколов об админправонарушениях. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму почти 10,7 млн ​​гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

В государственный бюджет нарушители в течение недели уплатили ущерб в добровольном и принудительном порядке на сумму 469 тысяч гривен.

Наиболее резонансные нарушения зафиксированы:

- на территории Каменского водохранилища г. Днепр Полтавской области, где гражданин производил отлов водных живых ресурсов, запрещенными орудиями лова. Инспекцией Центрального округа произведен расчет ущерба государству на сумму 4,7 млн ​​гривен. Материалы направлены в ГУНП в Полтавской области;

- на территории Широковской ТГ Запорожской области, где обнаружен незаконный снос (повреждение до степени прекращения роста) 42 деревьев, гражданами, без документов на специальное использование лесных (растительных) ресурсов в полезащитной лесополосе. Инспекцией Южного округа произведен расчет убытков на сумму более 588 тысяч гривен. Материалы направлены в ОП №6 Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области.



- на территории Кетрисановского сельского совета Кропивницкого района Кировоградской области, где обнаружена вырубка деревьев, неустановленными лицами. Государственные инспекторы провели расчет убытков на сумму 1,3 млн. гривен и направили материалы дела в СУ ГУНП в Кировоградской области.

В частности, специалисты Госэкоинспекции Столичного округа произвели расчет убытков и предъявили претензию ООО «Фастовское хлебоприемное предприятие» на сумму более 2 млн. гривен за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без соответствующего разрешения.