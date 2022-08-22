Об этом он рассказал во время второго дня Всеукраинского форума лидеров общественного мнения.
«Я в свое время был разработчиком и реализатором, исполнителем первой в Украине концепции информационной безопасности. Концепция информационной безопасности была создана где-то в конце 1994 года, с 1995 по 1996 она была определенным образом реализована в основном», - рассказывает Александр Кочетков.
По его словам, около 80% информационного продукта в украинских электронных медиа было российского происхождения. Тем не менее, констатирует эксперт, через 2 года удалось убрать с телевидения ОРТ, создать 1+1 и Интер.
«Были законодательно введены квоты на украинский национальный продукт, продукт украинского производства, независимо от языка, но украинского производства. И он в большинстве своем на 99% примерно был украиноязычным. Тогда были введены нормы, что реклама в Украине должна быть на украинском языке», – отмечает Александр Кочетков.
Эти и другие решения, констатирует он, помогали создавать украинское информационное пространство. Кроме этого, вспоминает эксперт, это был романтический период и в информационной сфере, и в политике, люди работали на энтузиазме, без денег олигархов, у граждан был запрос на информацию. Далее, констатирует он, выяснилось, что абсолютно все медиа неокупимы, пришлось поручать олигархам вкладываться в СМИ. По его словам, дальше свобода слова была благодаря тому, что была определенная конкуренция в олигархате, а сейчас их фактически нет, есть позиция монополизации со стороны государства.
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«К сожалению, тяга украинцев к свободе, к свободе волеизъявления и свободе собраний значительно больше, чем тяга украинского общества к информации. И сейчас мы фактически имеем кризисную ситуацию. Единственный выход – развивать стриминговые платформы, социальные сети, делать их украинскими», - рассуждает Александр Кочетков.
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