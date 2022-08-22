Об этом он рассказал во время первого дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Нас поставили на грань выживания, не признают наше право вообще как нации, как страны, как народа на существование. И это не в первый раз. Я хочу всем напомнить, что мы это уже проходили. Откройте фотографии с заходом Муравьева в Киев в 1918 году, посмотрите, это та самая Буча, тот же Ирпень. Есть даже фотографии физически похожие. Понимаете, мы все эти вещи проходили. Потом мы пережили Голодомор, потом мы пережили Вторую мировую войну, мы пережили борьбу УПА за независимость», – сообщил Александр Белецкий.

Военный эксперт сообщил, что Украина четырежды только в 20 веке провозглашала свою независимость, и все четыре раза мы с оружием в руках за нее воевали, в частности в 1918, 1939, 1941 и 1992 годах. Поэтому у украинцев нет выбора и главная цель в этой войне – только победа над россией.

«Для нас победа – это развал россии, это деколонизация. Мы также были колонией россии, мы знаем, мы прошли этот путь, как прошли его поляки, финны, как прошли его Балтийские страны, страны так называемого Варшавского договора, как прошли страны бывшего Советского Союза, которые сейчас смотрят на нас так же, как на геополитический центр. И это наш путь, с которым мы работаем и победа будет за нами», - подчеркнул Александр Белецкий.

Как писала ранее Politeka, ВСУ устроили российским войскам ловушку: усилен огневой контроль.

Также Politeka сообщала, что войска рф не смогут захватить больше территорий: наступательные операции россии достигли кульминации.





