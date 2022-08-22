Украинский политик Тарас Чорновил рассказал, какую модель победы Украины в войне с россией он просчитывает и заявил, что вариант длительного перемирия без возвращения территорий не пройдет.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«У меня всегда появляется такая тихая надежда типичного украинца – подыхает путин. Когда подыхает путин, я очень хорошо моделирую, что будет происходить, что мы должны сделать, где мы должны нажать, где сработают американцы, и я пойму, что они именно так сработают, и как все будет происходить шаг за шагом», - рассказывает Тарас Чорновил.

По его словам, наши войска могут сбивать их наступление и, в конце концов, наступательные операции у них не пойдут. Тем не менее, подчеркивает политик, нужно помнить, что до 24 февраля 7% украинских территорий были оккупированы российскими войсками, сейчас – 21%, то есть в три раза больше. В то же время, он указывает, что настроения населения на этих территориях в 2014 году и сегодня кардинально отличаются.

«Сейчас мы имеем совсем другую ситуацию, у нас есть люди, которые там страдают, которые покинули там свое имущество или живут и действительно живут в аду», - подчеркивает Тарас Чорновил.

В то же время гость программы утверждает, что вариант с длительным перемирием и статусом кво без возвращения временно оккупированных территорий сегодня не пройдет и президент Украины это прекрасно понимает.

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