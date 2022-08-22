Нардеп и общественный деятель Андрей Павловский сообщил, что в настоящее время принимаются такие законопроекты, которые в будущем могут стать помехой для развития Украины.

Об этом он рассказал во время второго дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Безусловно, нужно единство, ведь без этого победы не будет. Но вместе с тем нужно помнить, что те люди, которые сейчас нас в окопах защищают, должны быть уверены в том, что их, по крайней мере, права, которые у них были до войны, их не будет меньше, они не будут лишены этих прав. К сожалению, сейчас есть тревожная тенденция», – сообщил Андрей Павловский.

По словам нардепа, сейчас появляются противоречивые законопроекты, которые пытаются «протащить» под лозунгами единения во время войны. Андрей Павловский рассказал, что такие неоднозначные проекты вовлекают Украину в международный скандал, делегации международных организаций отказываются посещать наше государство именно из-за таких шагов. Нардеп отметил, что люди часто увлекаются своими идеями настолько, что принимают во время войны такие законопроекты, которые в будущем могут иметь достаточно негативные последствия.

«Люди придут с фронта и увидят, что предприятия разрушены, работы нет, и при этом даже нет права в суд обратиться, чтобы защитить свои права. Я думаю, об этом тоже нужно задуматься, на это нужно обратить внимание. Я считаю, что это конструктивная критика, потому что даже если во время войны происходят какие-то недопустимые вещи, нужно обратить хотя бы внимание власти на это», - заявил Андрей Павловский.

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