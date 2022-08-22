Об этом он рассказал во время второго дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.
«Безусловно, нужно единство, ведь без этого победы не будет. Но вместе с тем нужно помнить, что те люди, которые сейчас нас в окопах защищают, должны быть уверены в том, что их, по крайней мере, права, которые у них были до войны, их не будет меньше, они не будут лишены этих прав. К сожалению, сейчас есть тревожная тенденция», – сообщил Андрей Павловский.
По словам нардепа, сейчас появляются противоречивые законопроекты, которые пытаются «протащить» под лозунгами единения во время войны. Андрей Павловский рассказал, что такие неоднозначные проекты вовлекают Украину в международный скандал, делегации международных организаций отказываются посещать наше государство именно из-за таких шагов. Нардеп отметил, что люди часто увлекаются своими идеями настолько, что принимают во время войны такие законопроекты, которые в будущем могут иметь достаточно негативные последствия.
«Люди придут с фронта и увидят, что предприятия разрушены, работы нет, и при этом даже нет права в суд обратиться, чтобы защитить свои права. Я думаю, об этом тоже нужно задуматься, на это нужно обратить внимание. Я считаю, что это конструктивная критика, потому что даже если во время войны происходят какие-то недопустимые вещи, нужно обратить хотя бы внимание власти на это», - заявил Андрей Павловский.
Как писала ранее Politeka, ВСУ устроили российским войскам ловушку: усилен огневой контроль.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Не случайная встреча": Горбунов показал, кого увидел в киевском метро, фото
Потап эмоционально обратился к украинцам, но получил гневную реакцию в ответ: "А сам-то ты где?"
Поймал пулю: Даниэль Салем снова пострадал на фронте, что известно о травмах телеведущего
Финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" призналась, почему бы не смогла жить с Заливако: "Когда Михаил..."
Также Politeka сообщала, что Госфинмониторинг рассказал об успехах в борьбе с рф на финансовом фронте.