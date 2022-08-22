Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
Как отмечает гость программы, в течение 21 века Украина продавала много оружия и возникает вопрос о причинах такой политики.
«Мне не хочется здесь сейчас заниматься конспирологией, на мой взгляд, все-таки основной была просто поразительная недальновидность на самом деле», - утверждает Тарас Чорновил.
По его словам, до начала российского вторжения в 2014 году все основные боевые части, лучшие средства ПВО, БУКи находились во Львовской, Ивано-Франковской областях, на Закарпатье и Волыни. То есть, подчеркивает политик, все самое боеспособное находилось не на Востоке. Кроме этого, вспоминает он, тогда действовал принцип служить там, где живешь, чтобы не тратить лишние деньги, поэтому крымчане служили в Крыму, дончане - в Донецкой области, харьковчане - в Харьковской области, что потом вылезло боком.
«Теперь это уже неважно, потому что и харьковчане, и одесситы так же ненавидят русню, как и львовяне. А, может, больше, не «может», а гораздо больше ненавидят русню, но на тот момент это была критическая серьезная угроза», - объясняет Тарас Чорновил.
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Как сообщала Politeka, Якименко рассказал, что сегодня определяет геополитическую мощь государств.
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