Украинский политик Тарас Чорновил объяснил, почему на протяжении 21 века велась политика разоружения Украины и какие моменты негативно отразились на обороне государства.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как отмечает гость программы, в течение 21 века Украина продавала много оружия и возникает вопрос о причинах такой политики.

«Мне не хочется здесь сейчас заниматься конспирологией, на мой взгляд, все-таки основной была просто поразительная недальновидность на самом деле», - утверждает Тарас Чорновил.

По его словам, до начала российского вторжения в 2014 году все основные боевые части, лучшие средства ПВО, БУКи находились во Львовской, Ивано-Франковской областях, на Закарпатье и Волыни. То есть, подчеркивает политик, все самое боеспособное находилось не на Востоке. Кроме этого, вспоминает он, тогда действовал принцип служить там, где живешь, чтобы не тратить лишние деньги, поэтому крымчане служили в Крыму, дончане - в Донецкой области, харьковчане - в Харьковской области, что потом вылезло боком.

«Теперь это уже неважно, потому что и харьковчане, и одесситы так же ненавидят русню, как и львовяне. А, может, больше, не «может», а гораздо больше ненавидят русню, но на тот момент это была критическая серьезная угроза», - объясняет Тарас Чорновил.

Как сообщала Politeka, Якименко рассказал, что сегодня определяет геополитическую мощь государств.

Также Politeka писала, что Романчук рассказал о возможности Украины создать свою естественную объективную структуру экономики.