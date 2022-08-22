Народный депутат Александр Качура объяснил, как разница в ментальности украинцев и россиян проявляется во время войны, и заявил, что они даже не забирают тела своих мертвых солдат.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Арбузы они (ред. – россияне) уже вывезли другим путем, а баржу они украли для того, чтобы вывозить своих мертвых недосолдат. Это показывает, что Вооруженные силы Украины действуют эффективно, они наносят максимальные потери врагу», – говорит Александр Качура.

В то же время, российская пропаганда, отмечает он, все равно утверждает обратное. Тем не менее, констатирует депутат, в города и села рф придут их 200-е, тогда люди и поймут, от чего их армия на самом деле освобождает именно их.

«Они освобождают свою страну от мужского населения, они освобождают свою страну от боеспособной армии. Если так дальше будет продолжаться, я думаю, что им скоро придется искать где-то и воровать целый танкер», - подчеркивает Александр Качура.

Как он замечает, украинцы отличаются от россиян тем, что действительно выполняют Женевскую конвенцию и передают тела их погибших военнослужащих, хотя их никто и не забирает. По мнению политика, это говорит об уровне ментальности россиян, ведь у украинцев была большая Киевская Русь, которой Москва никак не касается.

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