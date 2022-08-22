Украинский политик Тарас Чорновил рассказал, каково было президентство Леонида Кучмы, можно ли его назвать эффективным и что дало плохой результат.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Кучма давал сдачу, я до сих пор этого не забуду, как у меня возникали проблемы», – вспоминает Тарас Чорновил.

По словам политика, они с президентом Кучмой стояли на очень враждебных позициях, были и запугивания, и все, что угодно. Тем не менее, отмечает гость программы, когда на фоне конфликта с Ющенко он пришел к Кучме, тот сразу его принял. По его мнению, если учесть, что тогда не было войны, то Кучму можно назвать эффективным президентом.

«Тузла – это было попугать и на это попугать был ответ должным образом. Тузла как раз ему была в поддавки, но она не дала негатива. Все остальное: половина пришлась на ельцинский период, поздний ельцинский, просто никакой, никчемный, вторая половина – на раннее становление путина, когда он занимался чем угодно, Чечней, только не Украиной», - рассуждает Тарас Чорновил.

Как он вспоминает, тогда у Украины было неплохое доминирование, но Кучма сделал определенные вещи, которые привели к негативным последствиям.

Как сообщала Politeka, Чорновил объяснил, какую огромную работу проделал его отец в украинской политике.

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