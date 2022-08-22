Государственная служба финансового мониторинга Украины опубликовала результаты борьбы против россии на финансовом фронте на 19 августа.

Государственной службой финансового мониторинга Украины приняты усиленные меры по противодействию россии в экономическом секторе.

Среди таких шагов – ограничение РФ в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF); лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG; исключение способности совершения Р2Р транзакций для ряда русских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

В целом по состоянию на 19 августа Госфинмониторингом приняты следующие меры: