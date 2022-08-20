Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
Как рассказывает политик, после смерти Ярослава Чорновила он понял, что нужно заполнять вакуум, но он не хотел конкурировать с отцом или использовать его.
«Он невероятно много творил. Большинство людей в Украине даже не понимают, и те, что с ним рядом были, даже не понимали, сколько инициатив было, где сказал слово, где кого-то подтолкнул, не взяв не себя это, сколько он всего запустил. Пожалуй, до 2/3 полезных международных и внутренних инициатив в Украине было сгенерировано им. Он был невероятно по времени», - рассказывает Тарас Чорновил.
Попутно он вспоминает, как в 1990-х Гавел Вацлав, пожалуй, самый популярный и реализованный президент в Центральной Европе, пригласил старых друзей, сделал такую публичную встречу бывших диссидентов из разных постсоветских, посткоммунистических стран. Там, отмечает политик, Гавел Вацлав, озвучил следующие выводы по поводу Вячеслава Чорновила:
«В 1990-е годы мы, режиссеры, литературные критики, драматурги вдруг стали президентами своих стран и мы оказались к этому совершенно не готовы, мы не знали, что делать, нам на ходу приходилось учиться, как-то выцарапались. Из нас был один единственный, кто был реально готов стать президентом, мы видели это по другой его работе, это был Вячеслав Чорновил. Его единственного из нас не избрали президентом своей страны», - сообщает Тарас Чорновил.
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По его мнению, этот вывод сделал человек, в компетентности которого не стоит сомневаться, а значит, это можно считать приговором нам самим.
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