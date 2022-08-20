Протоиерей Сергей Экшиян сообщил, что обращений в церковь за помощью поступает очень много.

Об этом он рассказал на канале «Православная Церковь».

«В Украинской православной церкви действует синодальный отдел по социально-гуманитарной помощи. Собственно говоря, задача отдела – оказывать помощь людям, которые обращаются, и участвовать в их нуждах. Церковь – это все мы, поэтому мы очень благодарны, когда люди поддерживают наши проекты, акции, которые мы проводим. Мы проводим акции по помощи малообеспеченным людям: это и продуктовые наборы, и школьные принадлежности для детей, многодетные семьи точно так же сейчас имеют нужду, посещение детских домов, домов престарелых», - сообщил Сергей Экшиян.

Как отметил протоиерей, церковь оказывает всю необходимую помощь в меру своих возможностей. Сергей Экшиян рассказал, что обращений очень много, и церковь старается помочь каждому. Если это дорогостоящее лечение, то церковь тоже помогает, покрывает часть расходов в меру своих возможностей.

«Человек, который обращается в синодальный отдел, он заполняет прошение, анкету, приносит документы, подтверждающие то, что действительно имеет необходимость в лечении. Мы можем собирать средства или кто-то пожертвует. Деньги не перечисляются на личные карточки или счет, наличными не передаются. Деньги собираются на расчётный счет синодального отдела. И делают адресные пожертвования с указанием имени и фамилии человека, для которого собирают», - рассказал протоиерей.

По словам Сергея Экшияна, когда соберется необходимая сумма, церковь либо покупает нужные лекарства для человека, либо оплачивает услуги медучреждения.

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