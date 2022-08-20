Об этом он рассказал на своем канале.

«После взрывов на военном аэродроме в Крыму произошли новые «хлопки». На этот раз на военной базе под Джанкоем и на авиабазе под Симферополем. В этот раз российские чиновники не стали играть в мифическую халатность, а четко назвали причину – диверсия. При чем New York Times пишет, что за диверсией стоит элитное воинское подразделение Украины. А как же так? Я представляю, как тяжело было министерству обороны россии признавать этот факт, ведь тогда получается, что в Крыму, который фактически превратили в одну огромную военную базу, вот так запросто разгуливает украинское спецподразделение и совершает диверсии», - рассказал Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, минобороны россии специально сделало заявление об украинских диверсантах, поскольку Крым «напичкан» сотрудниками ФСБ. Борис Тизенгаузен сообщил, что это игра минобороны рф, поскольку, назвав взрывы диверсией, они переложили всю вину на сотрудников ФСБ и контрразведку, ведь это их обязанности.

«А на аэродроме под Саками просто была халатность. Министерство обороны россии снова свалило вину на кого-то другого. После такого перевода стрелок ФСБ просто вынуждено было показать результаты работы. Пошли по проверенному пути: схватили несколько неблагонадежных крымских татар и приписали им работу на запрещенную исламистскую организацию. Все, работа сделана», - добавил Борис Тизенгаузен.

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