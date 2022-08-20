Публицист Анатолий Якименко рассказал, что сегодня определяет геополитическую мощь государств, с какого момента изменился ключевой концепт и что он предполагает.

Об этом он рассказал на первом дне Всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Ключевым в геополитике есть не географическое положение страны, не размеры страны, не полезные ископаемые, не недра, не институты. Ключевым в геополитике является человек и не просто человек, а человек воли, способный идти против опыта и против ресурсов», - утверждает Анатолий Якименко.

Ранее, объясняет он, геополитическая мощь определялась выходом к морю, торгово-транспортными коридорами, ресурсами, недрами, но сегодня речь идет о способности людей на этой территории порождать смыслы для контроля подсознания человека.

23 февраля, уверен публицист, концепт изменился, потому что те, кто считали, что они контролируют подсознание людей с тех территорий, ошиблись. По его словам, при поиске союзников или направлении своих взглядов нужно понимать и учитывать это.

«2020 год – это год, подведший итоги перед эпохой просветительства, наукоцентричности, модерн и постмодерн, он закрыл полностью науку, науки больше не существует. Мы переходим в новый концепт – концепт тела, когда ключевые биохимические процессы, не существует этики, не существует нравственного выбора», - рассказывает Анатолий Якименко.

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