Об это он рассказал на своем канале.
«Это, в конечном счете, война за то, будет ли Украина в границах 1991 года, в границах 2014 года, в границах 24 февраля 2022 года. Война вот об этом. Это война, в более широком смысле, как плацдарм между войной Запада и россией, плюс там Китай и еще какие-то страны. Это война за гегемониальный статус, или однополярный статус, или многополярный статус мира и прочее», - отметил Вадим Карасев.
По словам политолога, война сейчас идет между россией и Западом, но вся борьба фокусируется именно на Юго-Востоке Европы, в Украине. Многие россияне, как сообщил Вадим Карасев, говорят, что надо на Украину идти большой войной и увеличить количество ударов, бить по центрам принятия решений, ответить Западу. Но россия со своим империалистическим строем никогда не начнет ничего более масштабного, не пойдет против стран Запада, поскольку заинтересована только в колониальных войнах.
«Империя всегда воюет, это ее призвание. Потому что империя всегда озабочена безопасностью, империя всегда боится хаоса», - добавил политолог.
Вадим Карасев отметил, что для россии важно, чтобы народ внутри страны не взбунтовался, пока она проводит свои «колониальные войны», поскольку возможный хаос внутри страны вызывает страх у российской власти.
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Как писала ранее Politeka, Пьотр Кульпа заявил, что в демократическом обществе люди должны заботиться об общем благе.
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