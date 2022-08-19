Об это он рассказал на своем канале.

«Это, в конечном счете, война за то, будет ли Украина в границах 1991 года, в границах 2014 года, в границах 24 февраля 2022 года. Война вот об этом. Это война, в более широком смысле, как плацдарм между войной Запада и россией, плюс там Китай и еще какие-то страны. Это война за гегемониальный статус, или однополярный статус, или многополярный статус мира и прочее», - отметил Вадим Карасев.

По словам политолога, война сейчас идет между россией и Западом, но вся борьба фокусируется именно на Юго-Востоке Европы, в Украине. Многие россияне, как сообщил Вадим Карасев, говорят, что надо на Украину идти большой войной и увеличить количество ударов, бить по центрам принятия решений, ответить Западу. Но россия со своим империалистическим строем никогда не начнет ничего более масштабного, не пойдет против стран Запада, поскольку заинтересована только в колониальных войнах.

«Империя всегда воюет, это ее призвание. Потому что империя всегда озабочена безопасностью, империя всегда боится хаоса», - добавил политолог.

Вадим Карасев отметил, что для россии важно, чтобы народ внутри страны не взбунтовался, пока она проводит свои «колониальные войны», поскольку возможный хаос внутри страны вызывает страх у российской власти.

Как писала ранее Politeka, Пьотр Кульпа заявил, что в демократическом обществе люди должны заботиться об общем благе.

Также Politeka сообщала, что известная активистка отдала жизнь за родину, Украина скорбит: «Не было таких, кто бы ни оборачивался ей вслед».