Об этом он рассказал во время второго дня Всеукраинского форума лидеров общественного мнения.
По словам эксперта, за 30 с лишним лет Украина попробовала все известные нам модели экономического роста: марксистский, Харрода-Домара, Солоу-Свона, Ромера – так или иначе, все они включены в теорию государства всеобщего интервенционизма. То есть, объясняет он, модели отличаются исполнителями, объектами внимания, ресурсами и потоками, но суть одна - забрать деньги у предпринимателя.
«Суть экономической модели и теории не меняется в Украине 30+ лет. И удивительно, что за 30 лет в голову ни политикам, ни политтехнологам, ни идеологам, ни философам не пришла такая крамольная мысль попробовать еще одну самую надежную, самую проверенную исторически модель - модель предпринимательского роста», - отмечает Ярослав Романчук.
В частности, он говорит о модели Мизеса-Шумпетера, которая в свое время обеспечила становление Запада. Кроме этого, добавляет экономист, война акцентировала внимание на неопределенности, знаниях, рисках и информации. А потому, говорит он, возникает вопрос, кто ими должен управлять в условиях, когда нету старой структуры экономики и занятости.
«Мы имеем шанс впервые за новейшую историю суверенной Украины создать свою частную объективную естественную структуру экономики», - заявляет Ярослав Романчук.
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