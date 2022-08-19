Об этом он рассказал во время первого дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Меня больше всего волнует сейчас то, что мы будем делать с литературой, что мы будем делать с издательским делом, что мы будем делать с телевидением, с кинематографом, когда все закончится. Потому что нам, наверное, очень важно понимать, какие тенденции будут ближайшие года, и что будет думать и чувствовать наше общество после победы. Я надеюсь, что победа обязательно будет», - отметил Ян Валетов.

Писатель рассказал, что имеет сомнения по поводу того, возможен ли консенсус в обществе на данном этапе. Проблемы, которые будут перед нами стоять, будут, прежде всего, связанны с восприятием русского языка в Украине. Ян Валетов также сообщил, что украинский кинематограф буде нуждаться в мощной поддержке, в развитии, на него необходимо будет выделить много денег. Это будет уже совершенно другой кинематограф, и мы должны будем рассчитывать только на свой рынок и на рынок европейских стран.

«То есть наше кино станет таким же дотационным, как в Европе. И мы должны к этому тоже быть готовы. То есть, вызовы, которые стоят перед нами, очень велики. К сожалению, я понимаю, что во многом это будут вызовы морального характера. Мы говорим об отделении культур, лишении нас зависимости от российской культуры», - сообщил Ян Валетов.

Как писала ранее Politeka, известная активистка отдала жизнь за родину, Украина скорбит: «Не было таких, кто бы ни оборачивался ей вслед».

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