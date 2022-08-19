Политолог Александр Кочетков рассказал об аспектах, которые сегодня влияют на современный политический процесс в Украине, и заявил, что, прежде всего, нужно менять эту систему.

Об этом он рассказал на первом дне Всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Победы нет, а победители уже есть – это один момент. Второй момент – наша политическая система попала в сингулярность, это ситуация, когда не действуют привычные политические закономерности, подходы и т.д. То есть ситуация определенной неопределенности. Это такая черная дыра, которая нас поглотила», – рассуждает Александр Кочетков.

Как он объясняет, часть власти верит в то, что ему говорят, и искренне считает, что сделала для победы все: предлагает законопроекты, ездит на фронт и чувствует моральное право пользоваться последствиями победы. Следовательно, констатирует эксперт, возникает вопрос выборов и необходимости остаться у власти.

По его мнению, если власти будут уверены в своем рейтинге, то выборы проведут при любых условиях, прекратив военное положение или использовав голосование через «Дію». Если нет, говорит политолог, то выборы будут оттягивать всеми способами.

«Сингулярность и черная дыра говорит о том, что мы оказались в ситуации экстремальной нашего украинского общества, и это определенный общественный психоз, поэтому все рейтинги не постоянные», - объясняет Александр Кочетков.

В частности, отмечает он, рейтинги зависят от успехов на фронте, возможных политических скандалов и того, как Украина пройдет этот отопительный сезон.

«Политическим процессом заниматься нужно. Украинцы продемонстрировали несгибаемую волю, стремление к воле, к свободе, к победе. Надо заниматься политическим процессом, он будет, но если не ставить задачу полного изменения политической системы, любые выборы не имеют смысла», - констатирует Александр Кочетков.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, чего ждать от встречи Эрдогана с Зеленским.

Также Politeka писала, что Гай-Нижник объяснил, как воспитать будущую элиту украинской нации.











