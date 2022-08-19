Об этом он рассказал во время первого дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Почему нас, украинцев, интересует такой вопрос, как будущее и судьба россии, это вполне понятный вопрос. Против нас развязана агрессия, на протяжении как минимум трех последних веков мы были угрожены со стороны россии и очень часто проигрывали в этих войнах. Есть и другое обстоятельство. Одно время, в начале 18 века, часть украинской религиозной элиты очень даже приложилась к тому, чтобы московское царство превратилось в российскую империю. И даже вопрос названия происходит именно из этой позиции», - сообщил Тарас Стецькив.

По словам политика, к вопросу будущего россии нужно подходить с точки зрения безопасности. Вопрос в том, какой должна быть россия, если мы хотим, чтобы она была безопасной не только для Украины, но и для цивилизованного мира. Тарас Стецькив подчеркнул, что настоящей целью этой войны должно стать окончание исторического существования россии как империи.

«В россии должен быть осуществлен процесс деколонизации, и россия должна быть деимперализована. Россия слишком централизованное государство, можно сказать, москвоцентричное, она исторически засильно расширилась географически, а ее имперская история такова, что если ее оставить в таком состоянии, даже как говорят на Западе, ослабленной, но великой, то это всегда будет сохранять угрозу новых войн и не только против Украины», - сообщил Тарас Стецькив.

Как писала ранее Politeka, найдено тело 14-летнего мальчика, пропавшего на Днепропетровщине: «Искали два дня».

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