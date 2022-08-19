Журналистка Екатерина Котенкова рассказала об оптимизации расходов государственного бюджета на 2023 год и указала, какие статьи будут в полном объеме.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Всю бюджетную сферу ждет оптимизация расходов, говорит глава Минфина. При этом есть статьи, которые должны быть в полном объеме», - сообщает Екатерина Котенкова.

В частности, рассказывает она, Марченко заявил о необходимости профинансировать пенсии украинцам, заработную плату медикам, педагогам, социальную защиту граждан, выплаты внутренне перемещенным лицам и армию.

По словам журналистки, сегодня еще нет возможности оценить макропоказатели будущей государственной сметы. Кроме того, говорит она, Министерство финансов сегодня не может сказать, будет ли индексация социальных выплат, а сам Марченко отметил, что цифры не катастрофические и в этом бюджете еще много неизвестных.

«При этом создатели бюджета 2023 возлагают большие надежды на международную помощь. Без нее весь план доходов полетит кувырком. Кроме зарплат медиков и учителей, которые министр выделил отдельно, остальные бюджетные зарплаты, очевидно, будут пересмотрены», - рассказывает Екатерина Котенкова.

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