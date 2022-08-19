Польский аудитор и политолог Пьотр Кульпа рассказал, какие функции ложатся на народ в демократическом мире, и заявил, что главное – это заботиться об общем благе.

Об этом он рассказал в блоге Павла Себастьяновича.

«В демократическом мире народ является, с одной стороны, субъектом. В принципе, его роль – это не только голосовать один раз в 4 или 5 лет, но и каждый день смотреть и заботиться об организации тех, кто его обслуживают, начиная с села, города и заканчивая государством», - объясняет Пьотр Кульпа.

В то же время, констатирует он, любое неэтическое бесправное поведение чиновника в таком обществе вызывает логичное возмущение. По мнению эксперта, с одной стороны, здесь можно говорить о какой-то политической игре, но в более широком плане это проявление заботы.

«Если чиновник что-то своровал, это не только вопрос того, что он что-то своровал и есть какой-то ущерб. Это означает, что наше государство болеет, потому что допускает возможность, чтобы кто-то воровал. С другой стороны, если нашли, это большой успех, потому что в состоянии прикрыть место, где такое возможно», - рассуждает Пьотр Кульпа.

По словам политолога, жизнь граждан, которые являются частью современного демократического общества, и ее суть состоит в том, чтобы заботиться каждый день о нашем общем благе. Кроме этого, добавляет он, источниками нашей безопасности на завтра являются публичные организации, в которых принимают участие граждане.

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