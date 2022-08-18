Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Я всегда с уважением к этим структурам (международным организациям – Ред.) относился. У меня даже были юношеские мечты поработать в международных организациях типа ООН или МАГАТЭ. Это огромные структуры с колоссальным опытом. Но эта ситуация сейчас нам показывает, что что-то там не так, когда есть такая ситуация с Запорожской АЭС, самой большой АЭС в Европе, у которой шесть энергоблоков. Если говорить об энергетической способности, это 25% всей электроэнергии, которую у нас производят», - сообщил Алексей Якубин.

По словам политолога, если что-нибудь произойдет на крупнейшей атомной электростанции в Европе, то вся территория Европы, а не только Украина, будет под угрозой. И такая организация, как МАГАТЭ, учитывая эту угрожающую ситуацию с Запорожской АЭС, должна была бить тревогу. Учитывая все риски и угрозы, вялая реакция МАГАТЭ на ситуацию особенно удивляет.

«У них (МАГАТЭ – Ред.) есть свои выходы на россию. Да используйте их! Используйте все эти моменты. Я думаю, что это показывает, что все эти организации не совсем нейтральны, какими они должны быть. И это вывод на будущее. Когда говорят о том, что международные организации нужно реформировать, потому что они остались такими детьми Холодной войны, а мир изменился, то сейчас заметно, что действительно такие действия нужно делать», - подчеркнул Алексей Якубин.

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