Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».
Как рассказывает гость программы, после визита Эрдогана в Сочи многие были напуганы, что он станет союзником россии. Тем не менее, утверждает он, президент Турции ведет византийскую или даже проосманскую политику, не ставая союзником ни той, ни иной стороны, поэтому последовал и визит в Украину.
«Он уж точно не союзник россии, он ведет самостоятельную политику. Поэтому после визита в Сочи, после которого путин, естественно, как бы негласно объявил «смотрите, какой у меня союзник Эрдоган», он был обязан воткнуть ятаган в спину путину. Этот визит – это и есть ятаган в спину путину», - объясняет Михаил Шейтельман.
По его мнению, это именно такой сигнал. Также политтехнолог предполагает, что по результатам встречи один-на-один Зеленского с Эрдоганом будет объявлено о какой-то новой военной помощи Украине со стороны Турции. В то же время он отмечает, что Эрдоган напрямую не делает таких заявлений, это будет сказано в обтекаемой форме.
«Какая-то поддержка Украины в борьбе за свою территориальную целостность. Вот так это будет сформулировано, это программа минимум. Я думаю, что как минимум будет сказаны такие слова, как максимум будет сказано «включая Крым». Если будет сказано «включая Крым», это для нас значит, что визит прошел на 10 из 10», - утверждает Михаил Шейтельман.
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