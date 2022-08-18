Протоиерей Нестор Коломиец сообщил, что человек не должен знать все молитвы на память.

Об этом он рассказал на канале «Православная Церковь».

«Нет требований, чтобы человек обязательно знал те или иные молитвы, но есть понимание, что каждый человек должен молиться ежедневно. Мы молимся утром, молимся вечером, молимся перед всяким делом, перед едой, после трапезы», - отметил Нестор Коломиец.

По словам протоиерея, если человек будет молиться каждый день, не забывать про ежедневные утренние и вечерние молитвы, участвовать в богослужениях и таинствах, то он будет знать все молитвы на память, и не одну или две, а очень многие молитвы.

«Если мы молимся, и молимся со вниманием, без суеты, без спешки, то молитвы легко ложатся и на сердце, и на разум», - добавил Нестор Коломиец.

Протоиерей подчеркнул, что человек не обязан знать много молитв на память. Достаточно просто каждую молитву читать внимательно и осознанно, и тогда все молитвы легко со временем запомнятся.

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