Публицист Анатолий Якименко рассказал о законопроекте №5397, предусматривающем изменения в закон Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества».

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Сегодня у нас все живо обсуждают принятие во втором чтении законопроекта №5397. Им вносятся изменения в закон «О приватизации государственного и коммунального имущества», - сообщает Анатолий Якименко.

Приблизительно же с 1 сентября, говорит публицист, активно запускается этот процесс, так сообщил премьер-министр Украины Шмигаль.

Как сообщала Politeka, Фейгин сообщил, что пути не откажется от своих имперских планов на Украину.

Также Politeka писала о том, что Попенко сообщил, почему при переселении людей из зоны боевых действий возникли проблемы.