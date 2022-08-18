Об этом он рассказал на первом дне Всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

По мнению эксперта, украинским элитам нужно отказаться от хуторянского мышления, ведь 30 лет государством руководили именно хуторяне. В частности, отмечает он, речь идет о политиках и олигархах, которые никогда не выходили за рамки советской экономики, интересы которых ограничивались покупкой недвижимости, яхт, футбольных клубов, которые никогда не создавали большие экономические проекты.

«Мы физически находимся, вне зависимости от нашего желания, на вершине мировых геополитических разборок. На нас смотрят народы россии, народы бывшего Советского Союза. Москва всегда воевала против Киева как геополитического центра. Независимая Украина для них была всегда страшной была тем, что мы можем стать мощным геополитическим центром», - объясняет Александр Билецкий.

Он считает, что это пора понять украинским элитам и начать наконец работать в этом направлении, начать создавать геополитические проекты, развивать экономику и работать над развалом россии, ведь именно это и является нашей целью.

«Развал россии – это просто задача, наша геополитическая миссия, которую мы должны выполнить сейчас. Это наша ответственность, это не просто какая-то возможность, можно или нельзя. Мы должны ставить эту цель. Наше поколение должно поставить точку в этой истории физически, потому что нам не оставляют никакого выбора. Наша историческая миссия – поставить точку в существовании этой империи», – заявляет Александр Билецкий.

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