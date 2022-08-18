Об этом он рассказал на первом дне Всеукраинского форума лидеров общественного мнения.
По мнению эксперта, нельзя так сокращать часы на гуманитарные предметы в школах, ведь в этом случае дети вместо полноценного понимания истории Украины ограничиваются изучением нескольких дат.
«Так мы теряем будущую элиту нации, дети не учатся думать, то есть что и откуда, то есть причинно-следственных вариантов не существует. Часы настолько уменьшены, что дети учатся как в Википедии. Так что потом мы будем удивляться, почему дети не умеют делать выводы, почему они не могут анализировать политиков», - объясняет Павел Гай-Нижник.
Все это, констатирует он, ведет к примитивизации будущего государства, а сегодняшний мир – это мир аналитики и эта проблема в целом касается не только Украины, но и других государств.
Также историк ставит вопрос о сокращении финансирования и часах истории Украины в высшем образовании и ликвидации на других факультетах украиноведения.
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«Украиноведение – это та отрасль, которая лучше всего может бороться интегрально с «русским миром», то есть она не такая академическая, не так зациклена на отдельных тематиках», - подчеркивает Павел Гай-Нижник.
Как сообщала Politeka, Гладких заявил, что российская федерация не готова смириться с существованием суверенного украинского государства.
Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, кто первым в рф восстанет против режима путина.