Историк и гражданско-политический деятель Павел Гай-Нижник объяснил, на что следует обратить внимание в украинской системе образования, чтобы воспитать будущую элиту нации.

Об этом он рассказал на первом дне Всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

По мнению эксперта, нельзя так сокращать часы на гуманитарные предметы в школах, ведь в этом случае дети вместо полноценного понимания истории Украины ограничиваются изучением нескольких дат.

«Так мы теряем будущую элиту нации, дети не учатся думать, то есть что и откуда, то есть причинно-следственных вариантов не существует. Часы настолько уменьшены, что дети учатся как в Википедии. Так что потом мы будем удивляться, почему дети не умеют делать выводы, почему они не могут анализировать политиков», - объясняет Павел Гай-Нижник.

Все это, констатирует он, ведет к примитивизации будущего государства, а сегодняшний мир – это мир аналитики и эта проблема в целом касается не только Украины, но и других государств.

Также историк ставит вопрос о сокращении финансирования и часах истории Украины в высшем образовании и ликвидации на других факультетах украиноведения.

«Украиноведение – это та отрасль, которая лучше всего может бороться интегрально с «русским миром», то есть она не такая академическая, не так зациклена на отдельных тематиках», - подчеркивает Павел Гай-Нижник.

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