Об этом он рассказал на своем канале.

«Переселение беженцев и переселенцев в Украине имеет несколько фаз. Первое – это сам город, откуда людей нужно перевозить. То есть, к этому должны собрать транспорт, необходимое количество врачей, скорой помощи, потому что среди тех, кто остался в той же прифронтовой зоне, очень много людей, которые требуют необходимого сопровождения. То есть, первый этап – это организационный этап на местах», - сообщил эксперт по ЖКХ.

Следующий этап, как отметил Олег Попенко, - это сам процесс перевозки, то есть людей нужно посадить, например, в поезд и направить в точку прибытия. Следующий этап – это прием беженцев, и этот этап не менее важный, чем предыдущие, поскольку здесь тоже нужны скорые, врачи, возможность расселения, регистрация и так далее. И весь этот комплекс, как сообщил эксперт, должен быть профинансирован.

«Ни на одном из этих этапов, в том числе и на финансировании, ничего не работает. При чем не работает не только на уровне местной власти, но и нет контакта между местной властью и государством, нет достаточного финансирования. Человек приезжает в условный Львов, Луцк, Тернополь, Кременчуг, Днепр, ему нужны деньги, чаще всего люди уезжают без вещей. Ну пускай, вещи он может у волонтеров, в волонтерском центре в городе взять. Но также людей надо где-то содержать, их надо где-то поселять. А поселять-то негде», - отметил Олег Попенко.

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