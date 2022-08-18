Политик и общественный деятель Василий Куйбида сообщил, что во время войны необходимо принять соответствующие законы, чтобы местное управление работало более эффективно.

Об этом он рассказал во время второго дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Местное самоуправление от публичной власти. И мы хотим, чтобы оно было эффективно, а если мы хотим, чтобы оно было эффективно, значит, оно должно обладать способностью к адаптации к внешним условиям и к саморазвитию. Но местное самоуправление - подзаконный вид власти, оно само себя реформировать не может и не может, когда изменились внешние условия, действовать самостоятельно. Это может сделать только государство, приняв соответствующие законы», – сообщил Василий Куйбида.

По словам политика, плохое состояние в государстве вызвано плохим публичным управлением, а именно государственным управлением и местным самоуправлением. Что касается реформы местного самоуправления, то она продвигается значительными темпами, поскольку энергия масс вынуждает власть принимать соответствующие законы.

«Война не может быть преградой для реформ, в том числе местного самоуправления, она требует скорых перемен. Если бы война длилась неделю – это одно дело. Но сейчас уже все понимают, что война будет продолжаться долгое время, поэтому мы должны адаптировать систему управления, в том числе и государственное управление, и местное самоуправление. Уже сейчас государственное управление не выполняет ряд функций, выполняет местное управление. Это нужно законом закрепить», - заявил Василий Куйбида.

Как подчеркнул политик, нужно дать в условиях войны возможность эффективно действовать исполнительным органам власти, приняв соответствующий закон.

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