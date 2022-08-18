Об этом он рассказал во время второго дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.
«Местное самоуправление от публичной власти. И мы хотим, чтобы оно было эффективно, а если мы хотим, чтобы оно было эффективно, значит, оно должно обладать способностью к адаптации к внешним условиям и к саморазвитию. Но местное самоуправление - подзаконный вид власти, оно само себя реформировать не может и не может, когда изменились внешние условия, действовать самостоятельно. Это может сделать только государство, приняв соответствующие законы», – сообщил Василий Куйбида.
По словам политика, плохое состояние в государстве вызвано плохим публичным управлением, а именно государственным управлением и местным самоуправлением. Что касается реформы местного самоуправления, то она продвигается значительными темпами, поскольку энергия масс вынуждает власть принимать соответствующие законы.
«Война не может быть преградой для реформ, в том числе местного самоуправления, она требует скорых перемен. Если бы война длилась неделю – это одно дело. Но сейчас уже все понимают, что война будет продолжаться долгое время, поэтому мы должны адаптировать систему управления, в том числе и государственное управление, и местное самоуправление. Уже сейчас государственное управление не выполняет ряд функций, выполняет местное управление. Это нужно законом закрепить», - заявил Василий Куйбида.
Как подчеркнул политик, нужно дать в условиях войны возможность эффективно действовать исполнительным органам власти, приняв соответствующий закон.
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