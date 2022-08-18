Об этом он рассказал во время первого дня всеукраинского форума лидеров общественного мнения.

«Надо сказать, что российская конституция 1993 года была, как мы теперь понимаем, конституцией постимперского государства. В самой ее основе, конечно, была проблема, хотя по русской традиции, написанный документ, пусть даже основной, ничего не значит, пока он не будет основой действий власти. К сожалению, россия отказалась от создания российского государства, и в этом корень проблемы, хоть и не единственный, в отличии от Украины, которая сумела построить национальное государство и создать нацию», - отметил политик.

По словами Марка Фейгина, это война двух систем, двух представлений о будущем, поскольку Украина – восточноевропейское национальное государство, а россия – регрессный имперский проект москвы. Путин, как отметил политик, олицетворяет этот имперский проект, и он не откажется от своих планов покорить Украину и установить над ней контроль, создать из нее протекторат, фактически интегрировать внутрь имперского проекта.

«Получается, здесь не двух будет проигравших или двух победителей: кто-то получит одно качество, кто-то другое. Если Украина сумеет отстоять независимость и суверенитет, а мы убеждены в этом, тогда у нее другого пути никакого не будет уже, кроме ускоренной вестернизации, интеграции в коллективный Запад. Но нельзя остаться посредине, то есть частично в Европе, а частично с россией, хоть и вынуждено», - сообщил Марк Фейгин.

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