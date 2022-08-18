Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, чего ждать украинским пенсионерам в 2023 году, рассчитывать ли им на индексацию и от чего это зависит.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как рассказывает журналистка, до конца этого года украинских пенсионеров еще ждет 2 повышения пенсии: с 1 октября и 1 декабря. Тем не менее, констатирует она, власти уже дают прогноз на ситуацию с пенсиями в следующем году.

«Премьер-министр Украины Денис Шмигаль объявил в своем Telegram-канале, что социальные расходы, в том числе и пенсии, будут на втором месте уже после обороны в госбюджете на 2023 год», - сообщает Екатерина Котенкова.

В то же время министр социальной политики Оксана Жолнович, говорит журналистка, отметила, что государство не планирует повышать пенсионный возраст, все прописано уже к 2028 году, речь идет скорее о стаже, с которым человек может выйти на пенсию.

«Жолнович говорит, что в Украине из-за резкой инфляции индексация пенсий в следующем году должна быть в разы выше, однако правительство до сих пор не может разработать эти планы, поскольку ситуация в экономике будет зависеть от войны. В случае деоккупации территорий и быстрой стабилизации Минсоцполитики может приступить к планам повышения пенсий. Об этом Жолнович заявила в эфире телемарафона. В ответ на вопросы журналистов о том, будет ли индексация пенсий в следующем году, она отметила, что сейчас невозможно планировать эти расходы на следующий год», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова объяснила, куда обращаться с вопросами по начислению субсидий.

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