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Экс-народный депутат, соратник экс-президента и фигурант нескольких уголовных дел Максим Микитась оформил через популярную систему "Шлях" разрешение на выезд из Украины. Соответствующий документ с номером 127/22 был выдан на его имя для общественной организации "Єдина Україна" 12 июля 2022 года.

Напомним, месяцем ранее, в июне Государственное бюро расследований (ГБР) передало в НАБУ уголовное дело против экс-нардепа Максима Микитася по поводу растраты денег на строительство трех военных складов на сумму более 400 млн. гривен.

Таким образом, он может избежать наказания после решения суда. Максим Микитась родился в 1980 году и во время военного положения не имеет права покидать Украину.

После добавления в базу "Шлях" для пересечения границы, мужчину добавляют в базу водителей.

При этом Максим Микитась даже в мирное время не мог покидать Украину, поскольку является фигурантом уголовных дел, находится под подпиской о невыезде и разрешение на любое пересечение границы (даже в мирное время) может ему дать только суд. Уже завтра Максим Микитась попробует обжаловать подозрение, которое ему огласило ГБР. Речь идёт об организации похищения и покушения на убийство. Прокуроры подали апелляцию, которая назначена на завтра (18.08.2022).

В случае если Аппеляционный суд подтвердит решение первой инстанции, Максим Микитась сможет покинуть страну как "волонтёр". Напомним, в конце декабря 2020 года Национальная полиция объявила застройщику Микитасю подозрение в заказе похищения юриста Олега Мирошниченко. Мирошниченко работал юристом в компании "Кириченко и партнеры", которая в прошлом оказывала юридические услуги Максиму Микитасю. Застройщик заплатил основному юристу компании (Габрильяну) 725 тысяч долларов, но затем потребовал вернуть большую часть суммы.





