Ученый, доктор исторических наук Иван Патриляк сообщил, что россия выдвигает свои претензии на киевское наследие из-за запутанных династических связей много веков назад.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Что произошло здесь у нас не так? Проблема была в том, что в 1240 году пал Киев под ударом монголов. Постепенно произошел разрыв территорий бывшего Киевского государства. Разрыв в том, что они начинают подпадать под разную степень зависимости от монголов. И наиболее серьезно от монголов зависели именно территории на востоке, территории, которые заняли самые молодые Рюриковичи, то есть территории современной центральной россии», - сообщил Иван Патриляк.

Именно те территории, которые были отделены лесами, стали колыбелью будущего московского государства. На территории современной Украины и беларуси род Рюриковичей довольно быстро исчез, ассимилировался с другими властными родами. Северная самая молодая ветвь Рюриковичей существовала еще в течение длительного времени вплоть до момента распада Золотой орды.

«Первые московские князья и цари тоже принадлежали к династии Рюриковичей. Но ветвь Рюриковичей выгасла через 100 лет, фактически в конце 16 века. Однако этот период с конца 15 до конца 16 века, когда в москве еще правила династия Рюриковичей, побудил уже тогда их ставить территориальные претензии на наследство Киевского государства исходя из своих династических пониманий власти, династических пониманий истории и наследия», - отметил Иван Патриляк.

По словам историка, именно из этой династически запутанной истории и вырос миф о том, что у россии якобы есть какие-то законные претензии на киевское наследие.

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