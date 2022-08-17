Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».
«Тот же The New York Times в недавно вышедшей статье говорил, что проблематика Южного направления – это не вопрос одного дня», - отмечает Руслан Бизяев.
По его мнению, последние события в Крыму с точки зрения психологии, информационной войны и влияния на умы – это перелом, но в плане военной стратегии еще нет, это определенный подготовительный этап.
«Крым вышел на непоследнее место на операционных военных направлениях. Мы с вами говорили, что есть 4 направления, одно из которых – Южное, вот сейчас Крым стал частью Южного направления впервые с 2014 года. Естественно, эта ситуация, если она началась, то будет иметь свое логическое продолжение, но в каких формах – сейчас сказать достаточно тяжело», - рассуждает Руслан Бизяев.
Эксперт считает, что ситуация на Юге в течении конца августа и до середины сентября будет развиваться достаточно динамично, но с политической точки зрения это уже очень серьезный момент.
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