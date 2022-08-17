Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«По поводу подобной инициативы президента, я обеими руками за. Более того, я считаю, что начинать нужно даже не с этого. Поскольку наш враг не соблюдает ни одного правила ведения войны, то Украина должна, прежде всего, выступить за то, чтобы лишить всех россиян прав человека. Соответствующее лицо с российским паспортом не должно рассчитывать за границей россии ни на что», - отметил Юрий Гаврилечко.

По словам политолога, человек с российским паспортом не должен обладать правом владеть имуществом, надеяться на защиту со стороны другого государства. Именно с лишения россиян прав человека необходимо начинать, а не с виз. Также Юрий Гаврилечко отметил, что ситуация с выездом за границу очень странная, поскольку у украинских мужчин нет такой возможности, а россияне спокойно ездят по миру. Политолог подчеркнул, что должно быть наоборот.

«Все те, кто болтает, что кто-то отсюда разбежится, скорее всего, сами собираются отсюда чеснуть (убежать – Ред.). Я знаю множество примеров, когда люди, имея и работу, и достойную зарплату, и даже гражданство других стран, возвращались в Украину. Спустя 10, 20 лет жизни в других странах. Это реальность», - добавил политолог.

Как писала ранее Politeka, подозреваемый в госизмене депутат вышел на свободу: в прокуратуре объяснили ситуацию.

Также Politeka сообщала, что Госэкоинспекция задержала браконьера, незаконно выловившего рыбы и раков на сумму более 4 млн гривен.