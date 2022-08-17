Руководитель и идеолог ОО «Рух змін» Андрей Кошара рассказал, что к полномасштабному вторжению войск рф нужно было готовиться еще с 2014 года, но украинцы действительно смогли быстро сплотиться.

Об этом он рассказал на канале my.ua.

По мнению гостя программы, избежать полномасштабной войны с россией было нельзя, потому что этот конфликт, эта агрессия продолжается уже слишком долго.

«Надо было уже с 2014 года готовиться к этому вторжению. Я думаю, что плохо готовились, мы делали дороги вместо того, чтобы формировать воинские части, тренировать ребят, которые сейчас по зову сердца пошли сразу воевать. Надо было вкладывать в нашу молодежь, предлагать направления, которые бы объединяли ребят, и готовить к этому, нам бы сейчас было легче», - рассуждает Андрей Кошара.

В то же время, он указывает на то, что украинцы действительно умеют объединяться, они не могут сидеть на месте, когда происходит такое вторжение. Поэтому, уверен волонтер, самое главное то, как мы быстро сплотились. В частности, отмечает он, за первые 3 дня полномасштабного наступления российских войск их ОО «Рух змін» организовало 3 штаба.

В целом же, рассказывает гость программы, организация начала работать в 2014 году сначала на уровне друзей, единомышленников и людей, понимавших, что нужно работать с молодежью и населением. Сейчас, констатирует волонтер, у организации есть несколько проектов, например, реабилитационного центра, борьбы с распространением наркотических веществ.

«Планы у нас дальше очень большие, потому что мы благодаря сотрудничеству с властью имеем уже иностранных партнеров, которые нам помогают», - отмечает Андрей Кошара.

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